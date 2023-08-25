Здоровье 25 августа 2023, 15:43 Ученые из Калифорнийского университета: для приготовления полезного смузи следует использовать ананасы и апельсины

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Для приготовления полезного смузи необходимо использовать ананасы, апельсины, манго или йогурт. Об этом сообщили специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе (США), написал журнал Publishing.

В результате исследования ученые выяснили, что у добровольцев, кто пил банановый смузи, уровень флавонолов (группа биологически активных соединений, которые полезны для сердца и когнитивного здоровья) был на 84% ниже по сравнению с группой, которая не пила смузи с добавлением этого фрукта, сообщил «Ридус».

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По словам автора исследования Хавьера Оттавиани, опыт показал, как приготовление пищи и комбинация продуктов способны повлиять на усвоение полезных веществ. Ананасы, апельсины, манго и йогурт — как раз те продукты, которые обладают высоким содержанием флавонолов, добавил он.