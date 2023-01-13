Здоровье 13 января 2023, 15:32 Ученые из Южной Кореи выяснили, что зеленый чай продлевает жизнь freepik

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Южнокорейские ученые провели исследование, в котором были задействованы около двух тысяч человек, и выяснили, что употребление зеленого чая продлевает жизнь. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ученые сконцентрировались на изучении клеток иммунной системы и длине теломер, которая отражает скорость старения. Чем они короче, тем быстрее происходят регрессивные процессы. Оказалось, что употребление зеленого чая замедляет их.

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Самые короткие теломеры выявили у мужчин, который ведут образ жизни, далекий от здорового. Кроме наличия вредных привычек, их всех объединяла нелюбовь к зеленому чаю. Напротив, как отмечает utro.ru, у поклонников этого напитка в возрасте до 65 лет были самые длинные теломеры.

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Таким образом ученые пришли к выводу, что зеленый чай как-то влияет на продолжительность жизни и замедляет старение. Но какие именно вещества продлевают жизнь, пока неизвестно. По мнению специалистов, чтобы это выяснить, необходимо провести дополнительные исследования.