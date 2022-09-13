Ученые из Johns Hopkins Medicine рассказали о пользе упражнений на выносливость | 360°

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Ученые из Johns Hopkins Medicine рассказали о пользе упражнений на выносливость

Johns Hopkins Medicine: ученые рассказали об упражнениях для борьбы с Паркиноном

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Упражнения на выносливость способны облегчить симптомы болезни Паркинсона. К такому выводу пришли американские исследователи из Johns Hopkins Medicine и Института раковых исследований Даны — Фарбера. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Во время упражнений на выносливость и аэробных упражнений в кровь поступает гормон иризин. Специалисты провели исследование на мышах, чтобы установить, как данный гормон влияет на болезнь Паркинсона.

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Исследования показатели, что развитие болезни значительно замедляется при воздействии иризина. Кроме того, у животных пропадали проблемы с движением мышц.

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«Если в будущих испытаниях полезность иризина оправдается, мы сможем преобразовать его в генную или рекомбинантную белковую терапию для лечения болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний», — рассказал один из авторов исследования Тед Доусон.

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