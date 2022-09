Ученые из Johns Hopkins Medicine рассказали о пользе упражнений на выносливость | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ученые из Johns Hopkins Medicine рассказали о пользе упражнений на выносливость Johns Hopkins Medicine: ученые рассказали об упражнениях для борьбы с Паркиноном Unsplash

Читать 360tv в

Упражнения на выносливость способны облегчить симптомы болезни Паркинсона. К такому выводу пришли американские исследователи из Johns Hopkins Medicine и Института раковых исследований Даны — Фарбера. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Во время упражнений на выносливость и аэробных упражнений в кровь поступает гормон иризин. Специалисты провели исследование на мышах, чтобы установить, как данный гормон влияет на болезнь Паркинсона.

Реклама

Исследования показатели, что развитие болезни значительно замедляется при воздействии иризина. Кроме того, у животных пропадали проблемы с движением мышц.

Реклама

«Если в будущих испытаниях полезность иризина оправдается, мы сможем преобразовать его в генную или рекомбинантную белковую терапию для лечения болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний», — рассказал один из авторов исследования Тед Доусон.

0 0 0 0 0 0