Ученые из Японии рассказали, как состояние невесомости влияет на организм человека

Невесомость способна оказывать серьезное негативное воздействие на организм человека. К такому выводу пришли ученые японского института Досися. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на журнал Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

По словам специалистов, самое большое воздействие она оказывает на нервно-мышечную систему. Спинные мышцы становятся менее активными, из-за чего человек теряет способность находиться в прямом положении. Восстановление после пребывания в невесомости может занять много времени, передал INFOX.ru.