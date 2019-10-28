Ученые из Японии диагностировали шизофрению по волосам

Изучая экспрессию белков у мышей, ученым удалось установить, что мозг мышей со слабой реакцией активно вырабатывает фермент MPST, при помощи которого образуется сероводород. Если выработка MPST снижается, то состояние мышей улучшается.

Экспертам удалось исследовать образцы мозга умерших людей с шизофренией. Так, они узнали, что экспрессия генов, вырабатывающих фермент, у таких людей была повышенной, как и процент содержания фермента в мозге.

Ученые отмечают, что уровень сероводорода в тканях мозга не всегда показывает наличие шизофрении. Однако анализ волосяных фолликулов может определить ее возможное наличие.

Среда и генетические причины тоже могут вызвать высокую экспрессию гена MPST. Теперь перед экспертами стоит задача — определить факторы, которые приводят к активной экспрессии.