Здоровье 19 января 2024, 13:16 Ученые из Института Лейбница выяснили, что дети с плохим настроением чаще выбирают вредную пищу

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Ученые из Института профилактических исследований и эпидемиологии Лейбница провели исследование и выяснили, что негативные эмоции значительно влияют на выбор продуктов детьми. Об этом сообщил сайт biomedcentral.com.

Специалисты установили, что дети с плохим настроением чаще выбирали вредную еду, в том числе фастфуд. Особенно восприимчивы к растущей доступности нездоровых продуктов питания дети с хроническим стрессом.

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Как сообщили «Дни.ру», взрослым следует давать малышам выплеснуть негативные эмоции через спортивные занятия.