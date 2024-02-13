Здоровье 13 февраля 2024, 11:30 Ученые из Гетеборгского университета: приготовленное кофе во френч-прессе может навредить здоровью

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Ученые из Гетеборгского университета Даг Телле в Швеции провели исследование и выяснили, что приготовленное во френч-прессе кофе может навредить здоровью. Об этом сообщил сайт European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Специалисты установили, что в напитке, приготовленном таким образом, содержится большое количество вредных веществ и холестерина. Они, в свою очередь, могут спровоцировать развитие различных заболеваний.

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Кроме того, навредить здоровье также может кофе, приготовленное «по-турецки» или «по-гречески», сообщило Utro.ru.