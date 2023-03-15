Здоровье 15 марта 2023, 15:52 Ученые из Германии посоветовали отказаться от употребления выпечки из белой пшеничной муки

Читать 360tv в

Ученые из Католической больницы Дюссельдорфа (Германия) сообщили, что выпечка из высокоочищенной белой пшеничной муки или цельных зерен провоцирует скачки сахара в крови, что вызывает болезни сердца и ожирение. Об этом написало издание Nutrients.

Такая мука, как отметили специалисты, имеет высокие инсулиновый и гликемический индексы. Хлеб с низким инсулиновым индексом, напротив, помогает сбросить вес, сообщило ИА Nation News.

Реклама

Участники эксперимента, которым было предложено есть хлеб с содержанием семян подсолнечника, чиа, льна, овсяных хлопьев, за три месяца в среднем потеряли до 1,8 килограмма веса.

Реклама