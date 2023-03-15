15 марта 2023, 15:52
Ученые из Германии посоветовали отказаться от употребления выпечки из белой пшеничной муки
Ученые из Католической больницы Дюссельдорфа (Германия) сообщили, что выпечка из высокоочищенной белой пшеничной муки или цельных зерен провоцирует скачки сахара в крови, что вызывает болезни сердца и ожирение. Об этом написало издание Nutrients.
Такая мука, как отметили специалисты, имеет высокие инсулиновый и гликемический индексы. Хлеб с низким инсулиновым индексом, напротив, помогает сбросить вес, сообщило ИА Nation News.
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Участники эксперимента, которым было предложено есть хлеб с содержанием семян подсолнечника, чиа, льна, овсяных хлопьев, за три месяца в среднем потеряли до 1,8 килограмма веса.
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