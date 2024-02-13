Здоровье 13 февраля 2024, 14:39 Ученые из Гейдельбергского университета: стресс увеличивает тягу к алкоголю

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Ученые из Гейдельбергского университета в Германии провели исследование и выявили взаимосвязь между стрессом и желанием выпить алкоголь. Об этом сообщил сайт biologicalpsychiatryjournal.com.

Специалисты установили, что психосоциальный стресс вызывает повышенную активацию левой островковой доли мозга. Это, в свою очередь, провоцировало повышенную тягу к алкоголю и увеличение потребления спиртных напитков среди участников эксперимента.

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Как сообщили «Дни.ру», результаты исследования могут помочь в разработке эффективной программы по избавлению людей от алкогольной зависимости.