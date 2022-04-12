Ученые из Гарварда рассказали, с помощью какой еды можно снизить риск развития диабета

Предотвратить развитие сахарного диабета можно с помощью определенных продуктов питания. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения (США). Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Diabetologia.

Специалисты посоветовали употреблять как можно больше растительной пищи — фруктов, овощей, орехов, кофе и бобовых. О том, что данные продукты снижают вероятность развития диабета второго типа, они узнали благодаря проведенному исследованию. Ученые изучили рацион питания 10 684 респондентов, а также проанализировали образцы плазмы их крови. Средный возраст участников составил 54 года.

«Потребление богатой полифенолами растительной пищи, такой как фрукты, овощи, кофе и бобовые, тесно связано со снижением риска развития диабета второго типа. Но нам необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить причинную роль растительной диеты в предотвращении сахарного диабета», — рассказал руководитель исследовательской группы профессор Фрэнк Ху.