Здоровье 12 января 2024, 16:31 Ученые из Бристольского университета: плохое питание в детстве грозит повреждением кровеносных сосудов в будущем

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Британские ученые из Бристольского университета провели исследование и выяснили, что плохое питание в детстве может привести к повреждению кровеносных сосудов в подростковом возрасте. Об этом сообщил сайт cambridge.org.

Ученые установили, что у людей, которые в детстве часто питались вредной пищей, артерии были более жесткими в возрасте 17 лет по сравнению с теми, кто придерживался средиземноморской диеты.

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Исследователи подчеркнули, что формирование хороших привычек в питании с раннего возраста поможет снизить риски проблем с сердцем в будущем, сообщили «Дни.ру».