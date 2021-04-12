Ученые из Австрии заявили о негативном влиянии вирусов во время формирования мозга

Негативное влияние на клетки человека оказывают вирусы. Это наиболее опасно во время формирования структуты мозга. Об этом рассказала «Экономика сегодня».

Данным вопросом занимались научные сотрудники из Института молекулярной биотехнологии Австрийской академии наук. Их научные выкладки обнародованы в Cell Stem Cell. Когда вирус попадает в клетку, он нападает на нее и пользуется для того, чтобы самовоспроизвестись. В результате клетка, которая поражена, будет создавать другие вирусы, а не собственное потомство, отметили ученые.

Данный процесс имеет серьезные последствия в период формирования мозговых клеток и может привести к порокам развития.