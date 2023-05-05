Здоровье 05 мая 2023, 19:32 Ученые Иллинойсского университета рассказали о необычных полезных свойствах йоги Ученые Иллинойсского университета сообщили, что йога способна улучшить память

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Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) провели исследование, в ходе которого выяснили, как йога влияет на состояние организма. Оказалось, что она способна улучшать память. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Journal of Behavioral Medicine.

Специалисты разработали восьминедельный курс йоги для людей, которые пережили серьезный стресс. Занятия респонденты проводили три раза в неделю. Ученые же провели их уровень стресса и другие показатели.

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Выяснилось, что йога способствует улучшению краткосрочной памяти, повышает навык концентрации на задачах, снимает тревогу и стресс, написали «Народные новости».