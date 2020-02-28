    28 февраля 2020, 13:02

    Ученые: игра в настольный теннис способна приостановить болезнь Паркинсона

    Артур Блянихов

    Японские исследователи пришли к выводу, что игра в пинг-понг может приостановить болезнь Паркинсона. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на профильные СМИ.

    Ученые заверили, что занятия настольным теннисом в течение полугода могут замедлить проявление симптомов, среди которых неустойчивость, мышечная ригидность и тремор.

    По данным издания, болезнью Паркинсона страдают около шести миллионов человек по всему миру.

    В частности британскому музыканту Оззи Озборну диагностировали определенный вид этого заболевания несколько лет назад. Из-за этого ему пришлось отменить часть своего турне, которое должно было пройти в Соединенных Штатах.