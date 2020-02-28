Ученые: игра в настольный теннис способна приостановить болезнь Паркинсона
Японские исследователи пришли к выводу, что игра в пинг-понг может приостановить болезнь Паркинсона. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на профильные СМИ.
Ученые заверили, что занятия настольным теннисом в течение полугода могут замедлить проявление симптомов, среди которых неустойчивость, мышечная ригидность и тремор.
По данным издания, болезнью Паркинсона страдают около шести миллионов человек по всему миру.
В частности британскому музыканту Оззи Озборну диагностировали определенный вид этого заболевания несколько лет назад. Из-за этого ему пришлось отменить часть своего турне, которое должно было пройти в Соединенных Штатах.