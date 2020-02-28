Ученые: игра в настольный теннис способна приостановить болезнь Паркинсона

Ученые заверили, что занятия настольным теннисом в течение полугода могут замедлить проявление симптомов, среди которых неустойчивость, мышечная ригидность и тремор.

По данным издания, болезнью Паркинсона страдают около шести миллионов человек по всему миру.

В частности британскому музыканту Оззи Озборну диагностировали определенный вид этого заболевания несколько лет назад. Из-за этого ему пришлось отменить часть своего турне, которое должно было пройти в Соединенных Штатах.