Ученые: глинтвейн способен продлить жизнь

Ключ к долголетию кроется в совокупности свойств ингредиентов — вина и специй.

Красное вино положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Даже небольшой объем напитка снижает риск сердечных заболеваний на 32%. При этом достаточно выпивать около 150 миллилитров в день.

Корица оказывает эффект долголетия. Эта специя способна защитить организм от сердечных заболеваний. Всего 120 миллиграммов в день позволит снизить уровень общего холестерина, «плохого» холестерина ЛПНП и триглицеридов. При этом «хороший» холестерин ЛПВП остается в норме.

Мускатный орех способствует снижению холестерина в крови. Он также оказывает положительное влияние на работу поджелудочной железы и понижает количество сахара в крови.

Ранее врач предупредил, что не стоит провожать старый год крепким алкоголем, а под бой курантов открывать шампанское. Такая смесь губительна для здоровья, в результате может наступить интоксикация.