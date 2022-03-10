Ученые Гарвардского университета выяснили, что неправильная чистка зубов может вызвать рак

По мнению ученых, образ жизни человека может сказываться на его здоровье. При этом определенные привычки способны увеличить или снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил INFOX.ru.

Спецаилисты Гарвардского университета провели исследование о том, как неправильная чистка зубов сказывается на вероятности развития раковых заболеваний. Они установили связь между плохой гигиеной полности рта и возникновением рака желудка и пищевода. Всего в эксперименте приняли участие 150 респондентов. Оказалось, что люди, страдающие пародонтитом, на 43% и 52% чаще сталкиваются с раком пищевода и желудка соответственно.

Пародонтит представляет из себя заболевание десен. Как правило, он возникает в том случае, если человек плохо соблюдает гигиену полности рта. Из-за неправильной чистки зубов и обработки межзубного пространства во рту образуется налет. Он, в свою очередь, служит причиной проблем с деснами, а также костями, которые держат зубы.