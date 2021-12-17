Ученые Гарвардского университета рассказали, как средиземноморская диета сказывается на потенции
Правильное питание может благоприятно сказаться на потенции. Таким мнением поделились ученые Гарвардского университета. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на немецкое издание Focus.
Специалисты изучали связь питания и потенции на протяжении 35 лет. Всего в нем участвовали около 50 тысяч человек. В результате удалось выяснить, что эректильной дисфункцией в меньшей степени страдали те мужчины, которые придерживались средиземноморской диеты.
В их рацион входили свежие овощи, рыба, орехи и бобовые. Кроме того, потенция у мужчин, которые придерживались подобной диеты, даже усиливалась. По мнению ученых, связано это с тем, что мужчины ограничивали себя в употреблении мяса и трансжиров.
Ранее врачи назвали продукты, которые снижают риск инсульта. Специалисты посоветовали выделить особое место в рационе натуральным, цельным и необработанным продуктам. К таким продуктам относятся авокадо, курага и кешью.