Ученые: электронные сигареты разрушают кости

Помимо электронных сигарет на разрушение костной ткани влияет и жидкость для вейпов с ароматом корицы.

Несмотря на то, что создатели электронных сигарет и вейпов позиционируют себя как безопасную альтернативу сигаретам, это не так. Отмечается, что жидкость для вейпа без добавок является менее вредной для костей, сообщил сайт «Мир 24».

Исследователи заявили, что механизм повреждения у электронных сигарет и вейпов связан с процессом окисления в организме.