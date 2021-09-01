Ученые доказали вред малых доз алкоголя

Сотрудники Калифорнийского университета доказали, что алкоголь даже в небольших дозах наносит вред сосудистой системе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ранее считалось, что вред организму наносит только чрезмерное употребление алкоголя. Ученые это опровергли.

Они провели эксперимент на добровольцах, которые в течение месяца регулярно выпивали небольшое количество спиртных напитков. По результатам, исследователи сделали вывод, что даже такое количество алкоголя может стать причиной мерцательной аритмии или фибрилляции предсердий.