Ученые доказали влияние вейпов на рак груди

Американские ученые доказали связь вейпов и развития рака груди. Над исследованием работали специалисты Йельского и Принстонского университетов.

Пары от электронных сигарет создают благоприятную среду для роста опухолей, передает Daily Mail. Эксперимент ученые проводили на мышах. Грызунов разделили на две группы. Одну держали на улице на свежем воздухе, а вторую — в помещении с парами от вейпов. После мышам сделали уколы с клетками рака груди.

Оказалось, что опухоли у грызунов из второй группы растут в два раза быстрее, чем опухоли мышей из первой группы. Кроме того, у испытуемых, дышавших парами от вейпов, был выше риск развития метастаз.

Ранее ученые и врачи предупредили об опасности, связанной с больными зубами. «Царьград» передает, что гнилые зубы могут стать причиной развития самых разных болезней и даже рака. Воспалительный процесс, начавшийся в десне или зубе, может перейти в мозг или другие органы. Тогда человеку будет грозить смерть. Инфекция быстро распространится по организму по пространствам жировой клетчатки.