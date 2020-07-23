Ученые доказали влияние настроения человека на его здоровье

Результаты эксперимента показали, что хороший эмоциональный фон положительно сказывается и на физическом самочувствии человека. Во время исследования испытуемые не меняли режимов сна и питания и не занимались спортом. Часть их них проходила психологический курс, направленный на улучшение эмоционального состояния. Результат показал, что после этого улучшилось и их здоровье.