Ученые доказали влияние коронавируса на интеллект

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова заявила, что у людей, переболевших коронавирусом, снижаются интеллектуальные способности. Об этом написала Lenta.ru.

Баранова рассказала, что британские ученые провели исследование, отобрав 800 человек, 400 из которых болели коронавирусом. Когда они сравнили переболевших с теми, кто не болел, то обнаружили, что у первых скорость снижения когниции значительно увеличилась.

Подтвердить теорию о снижении интеллекта у переболевших ковидом могут и американские ученые. Судя по их исследованию, пассажиры авиаперевозок начали значительно чаще вести себя неадекватно в 2021 году по сравнению с 2019 и 2018 годами. А по данным специалистов лондонского метро, на эскалаторах стали чаще происходить серьезные падения пассажиров, из-за чего механизмы приходилось отключать.

«И это я тоже могу связать с последствиями ковида: неврологические проблемы, в среднем люди чуть-чуть менее твердо стали стоять на ногах», — заключила биолог.