Ученые доказали связь между психическим здоровьем и курением
Израильские специалисты подтвердили, что развитию психических заболеваний способствует никотин, содержащийся в табаке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, в эксперименте приняли участие две тысячи студентов из университета Приштины (Косово) и Белграда (Сербия). Они заполнили анкеты, в которых оценивалось их психическое и физическое здоровье. Оказалось, что признаки клинической депрессии встречаются у курящих людей чаще, нежели у некурящих. Кроме того, курильщики жаловались на проблемы в общении с людьми, а также на упадок сил.