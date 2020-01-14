Ученые доказали связь между психическим здоровьем и курением

По данным издания, в эксперименте приняли участие две тысячи студентов из университета Приштины (Косово) и Белграда (Сербия). Они заполнили анкеты, в которых оценивалось их психическое и физическое здоровье. Оказалось, что признаки клинической депрессии встречаются у курящих людей чаще, нежели у некурящих. Кроме того, курильщики жаловались на проблемы в общении с людьми, а также на упадок сил.