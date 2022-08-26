Ученые доказали способность «Арбидола» противостоять проникновению вирусов

Ученые из России, Китая и США доказали, что умифеновир (международное наименование «Арбидола») обладает антикоронавирусным эффектом. Специалисты выяснили, что препарат препятствует проникновению вируса в организм человека. Эксперты спрогнозировали новую волну COVID-19 и напомнили, что нужно проводить противовирусную профилактику.

Волна COVID-19 не за горами

В Москве пик заражения коронавирусом может случиться в конце сентября, заявил РИА «Новости» проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков. По его словам, до Санкт-Петербурга волна доберется приблизительно к середине ноября.

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Ученый отметил, такой прогноз во многом зависит от скорости распространения новых штаммов коронавируса, а также от того, появятся ли его новые мутации.

Специалисты сошлись во мнении, что распространенный сейчас штамм «Омикрон» очень заразен, поэтому быстро распространяется. К тому же у него выявили много дополнительных мутаций. Особо «отличился» штамм «Кентавр», у которого обнаружили более трех десятков мутаций в шиповидном белке, который отвечает за проникновение коронавируса в клетки человека.

Вирусу — нет

С момента появления коронавируса ученые всего мира пытаются понять механизмы взаимодействия COVID-19 и его мутировавших штаммов с клетками человека. Ученые из Уфимского Института химии РАН, Медицинского университета имени Сеченова, Сочинского центра «Сириус», Института органической химии РАН и Новосибирского центра «Вектор» смоделировали связывание «Арбидола» с S-белком вируса SARS-CoV-2. В результате опыта специалисты увидели, что препарат заблокировал образование комплекса вирусного рецептор-связывающего домена и рецептора АПФ2 человека. Проще говоря — остановил процесс проникновения вируса в клетку.

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Не так давно ученые опубликовали исследование, которое доказало: прием Арбидола ускоряет процесс очищения организма от вирусов. Этот препарат способствует более быстрому выздоровлению амбулаторных пациентов. Профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер заявила, что прием препарата в целях профилактики способен предотвратить распространение ОРВИ. Действенным он оказался и в отношении коронавируса, снижая вирусную нагрузку на организм.

Эффективность подтвердили в США

Ученые из американского Исследовательского института Скриппса провели исследование и выяснили, что умифеновир способен препятствовать проникновению вируса в клетки. По их данным, действие препарата распространяется и на мутировавшие вирусные частицы.

Исходя из того, что новые штаммы коронавируса чувствительны к российскому препарату, доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета имени Пирогова Елена Карева посоветовала не пренебрегать курсовым приемом «Арбидола». Минздрав давно официально рекомендовал его.

Новый механизм действия «Арбидола»

Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета науки и технологий Макао выяснили, что препарат нарушает структуру сиалогликанов (поверхностные комплексы клеточной мембраны, являющиеся мишенями для прикрепления коронавируса). Вирусу не за что «зацепиться», поэтому человек не заражается и не болеет ковидом. Результаты исследования опубликовали летом 2022 года.