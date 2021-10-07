Ученые доказали пользу чая улун в профилактике диабета и рака

Американские ученые выяснили, что при профилактике ряда серьезных заболеваний поможет ферментированный чай. С выводами специалистов ознакомилось ИА Nation News.

Исследователи заметили, что улун поможет онкобольным людям, пациентам с диабетом второго типа, а также тем, кто испытывает пониженный стресс. Напиток положительно влияет на уровень сахара в крови и способен подавить рост раковых клеток.