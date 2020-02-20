Ученые доказали пагубное влияние вкусной еды на мозг

Доказано, что постоянное употребление вкусной пищи с высоким содержанием жира и углеводов вредит нашему мозгу. Потом становится в разы сложнее заставить себя вернуться к здоровому образу жизни.

Как показало исследование группы ученых из США, Австралии и Великобритании, это происходит из-за изменений свойств гиппокампа. Эта часть мозга отвечает за концентрацию внимания, влияет на память, формирование эмоций и регулирование питания.

Как написал сайт MedicalXpress, ученые провели эксперимент на 110 добровольцах, которые соблюдали до этого режим здорового питания. Одну часть подопытных попросили не изменять своим пищевым привычкам, а другую — есть больше «вкусностей» с высоким содержанием жиров и углеводов, включая сахар.

После этого у людей проверили память, а также то, насколько они наслаждались едой. Оказалось, что у второй группы ухудшилась память.

Ученые выяснили, что при употреблении вредной пищи гиппокамп не давал чувствовать сытость, и люди после определенного количества жирной и сладкой пищи ели еще, так как не «наедались». К тому же добровольцы из второй группы отметили, что из-за того, что такая еда была очень вкусной, им было труднее себя ограничивать в ней.