Женщины лучше мужчин понимают, когда человек врет

Женщины лучше «читают мысли», чем мужчины. К такому выводу пришли психологи из Университета Бата, Кардиффа и Лондона.

Специалисты выяснили, что слабый пол гораздо лучше «ставит себя на чужое место». Об этом написало РИА ФАН.

Ученые называют «чтение мыслей» ментализацией. Это способность улавливать тонкие поведенческие сигналы, которые могут указывать на то, что человек думает о чем-то другом во время разговора, о чем-то умалчивает или даже врет.

В исследовании участвовали около 4000 человек, в том числе с аутизмом. Ученые разработали специальный тест, в результате которого обнаружилось, что женщины гораздо успешнее проявили себя в ментализации, чем мужчины.

«Этот новый тест, на выполнение которого уходит меньше минуты, имеет важное значение в клинических условиях. Не всегда очевидно, испытывает ли кто-то трудности с пониманием и реакцией на других», — рассказала одна из авторов работы Рэйчел Клаттербак.

Ученые подчеркнули, что результаты исследования помогут в работе с людьми, которые имеют проблемы с общением. Теперь можно определить точную количественную оценку, которая может использоваться клиницистами для выявления тех, кто нуждается в медицинской помощи.