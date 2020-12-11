Ученые доказали, что длительный сон ускоряет выздоровление

Исследователи провели эксперимент на червях.

«Черви — это модель, которая позволяет использовать широкий спектр методов молекулярной биологии для детального изучения фундаментальных биологических процессов», — заявил профессор Брингманн.

Ученые проанализировали свыше 4,5 тысячи различных генетических мутаций. Один из генов заинтересовал специалистов. Увеличение его активности приводит к существенному росту производства антимикробных пептидов. Черви, которые не производили эти пептиды, спали гораздо меньше после полученной травмы. А короткий сон привел к увеличению количества животных, которые не дожили до конца эксперимента.

После выхода из кожной раны пептиды активировали рецепторы в головном мозге. Тогда черви спали дольше, что хорошо сказывалось на их состоянии.

Таким образом ученые выяснили, что продолжительность сна играет ключевую роль в процессе восстановления организма, написал «ПолитЭксперт».