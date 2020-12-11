facebook_pixel
    11 декабря 2020, 17:45

    Ученые доказали, что длительный сон ускоряет выздоровление

    Алена Макаренко

    Длительный сон ускоряет процесс выздоровления. Это доказали ученые из Института биофизической химии Макса Планка в Германии, сообщило Planet Today.

    Исследователи провели эксперимент на червях.

    «Черви — это модель, которая позволяет использовать широкий спектр методов молекулярной биологии для детального изучения фундаментальных биологических процессов», — заявил профессор Брингманн.

    Ученые проанализировали свыше 4,5 тысячи различных генетических мутаций. Один из генов заинтересовал специалистов. Увеличение его активности приводит к существенному росту производства антимикробных пептидов. Черви, которые не производили эти пептиды, спали гораздо меньше после полученной травмы. А короткий сон привел к увеличению количества животных, которые не дожили до конца эксперимента.

    После выхода из кожной раны пептиды активировали рецепторы в головном мозге. Тогда черви спали дольше, что хорошо сказывалось на их состоянии.

    Таким образом ученые выяснили, что продолжительность сна играет ключевую роль в процессе восстановления организма, написал «ПолитЭксперт».