Ученые доказали, что алкоголь влияет на риск заболевания онкологией

Ученые изучили статистику более чем о 63 тысячах пациентов по всей Японии, которая собиралась с 2005 по 2016 годы. Особое внимание уделялось тому, сколько алкоголя в день выпивали участники исследования.

В качестве единицы измерения был взят «юнит», то есть 23 граммами этанола. В привычном эквиваленте это 180 миллилитров саке или вина, 500 миллилитров пива или 60 миллилитров виски, написала «Газета.ru».

Выяснилось, что чем больше пациент пил, тем выше был риск попасть к онкологу. У пациентов, которые в течение 10 лет вообще не пили алкоголь, была зафиксирована практически нулевая вероятность.

На 5% больше вероятность появления рака у тех, кто выпивал один юнит в день в течение 10 лет или два юнита в течение пяти лет.