Ученые доказали, что алкоголь влияет на риск заболевания онкологией
Ученые провели исследование и выяснили, что алкоголь и рак тесно связаны. Чем больше алкоголя употребляет человек, тем выше риск заболеть, сообщил журнал Cancer. В эксперименте приняли участие более шестидесяти тысяч японцев.
Ученые изучили статистику более чем о 63 тысячах пациентов по всей Японии, которая собиралась с 2005 по 2016 годы. Особое внимание уделялось тому, сколько алкоголя в день выпивали участники исследования.
В качестве единицы измерения был взят «юнит», то есть 23 граммами этанола. В привычном эквиваленте это 180 миллилитров саке или вина, 500 миллилитров пива или 60 миллилитров виски, написала «Газета.ru».
Выяснилось, что чем больше пациент пил, тем выше был риск попасть к онкологу. У пациентов, которые в течение 10 лет вообще не пили алкоголь, была зафиксирована практически нулевая вероятность.
На 5% больше вероятность появления рака у тех, кто выпивал один юнит в день в течение 10 лет или два юнита в течение пяти лет.