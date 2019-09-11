Ученые: диета с высоким содержанием жира вредит мозгу

Специалисты во время исследований выяснили, что рацион с высоким содержанием жиров и углеводов вызывает воспалительные процессы в гипоталамусе — это область в промежуточном мозге, которая регулирует нейроэндокринную деятельность мозга и способность организма к саморегуляции (гомеостаз). Воспаления появляются прежде, чем человек начинает набирать вес и замечает лишние килограммы. Согласно данным сайта «Мир 24», при таком рационе уменьшается количество митохондрий — энергетические станции клеток.

Ученые также отметили, что нашли механизм, из-за которого мозговые нейроны провоцируют организм к потреблению большого количества калорийной пищи. Ранее данный механизм считали эволюционным преимуществом, который позволял человеку выживать. Однако, по словам экспертов, теперь, когда жиры и углеводы более доступны, данная биологическая особенность негативно сказывается на здоровье.