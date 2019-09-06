Ученые: депрессия влияет на развитие множества болезней

Исследователи проанализировали данные около 350 тысяч человек из британского биобанка. Ученые хотели с помощью генетического анализа подтвердить или опровергнуть связь между 925 различными заболеваниями и депрессивным расстройством.

В винограде нашли вещества, помогающие от депрессии Подробнее

До нынешнего времени медики считали, что астма, гастроэнтерит и ишемическая болезнь сердца могут повлиять на развитие депрессии. Однако новые данные перечеркнули эту гипотезу. Выяснилось, что это депрессия вызывает заболевания, а не наоборот. Такое открытие — настоящий прорыв в лечении психического расстройства, говорится в сообщении.

Теперь врачи смогут внимательнее следить за развитием физических заболеваний у людей с депрессией.

«Это исследование дает ответ на загадку о курице и яйце, показывая, что это депрессия вызывает болезни, а не наоборот», — отметил австралийский ученый Анвар Мулугета.

Как говорится в сообщении, половина всего населения земного шара в течение жизни сталкивается с различными видами психических расстройств. Значительная доля среди них приходится на депрессию. Именно она влияет на плохое состояние здоровья и получение инвалидности.