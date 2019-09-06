  • Ученые: депрессия влияет на развитие множества болезней

    06 сентября 2019, 16:36

    Алена Макаренко

    Существует множество болезней, которые развиваются у людей с депрессивным расстройством. Это выяснили ученые из Австралийского центра точного здравоохранения при Университете Южной Австралии. Результаты исследования опубликованы на сайте вуза, сообщил «Царьград».

    Исследователи проанализировали данные около 350 тысяч человек из британского биобанка. Ученые хотели с помощью генетического анализа подтвердить или опровергнуть связь между 925 различными заболеваниями и депрессивным расстройством.

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    До нынешнего времени медики считали, что астма, гастроэнтерит и ишемическая болезнь сердца могут повлиять на развитие депрессии. Однако новые данные перечеркнули эту гипотезу. Выяснилось, что это депрессия вызывает заболевания, а не наоборот. Такое открытие — настоящий прорыв в лечении психического расстройства, говорится в сообщении.

    Теперь врачи смогут внимательнее следить за развитием физических заболеваний у людей с депрессией.

    «Это исследование дает ответ на загадку о курице и яйце, показывая, что это депрессия вызывает болезни, а не наоборот», — отметил австралийский ученый Анвар Мулугета.

    Как говорится в сообщении, половина всего населения земного шара в течение жизни сталкивается с различными видами психических расстройств. Значительная доля среди них приходится на депрессию. Именно она влияет на плохое состояние здоровья и получение инвалидности.