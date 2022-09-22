Ученые Даремского университета посоветовали будущим матерям употреблять морковь | 360°

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Ученые Даремского университета посоветовали будущим матерям употреблять морковь

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Употребление моркови во время беременности благоприятно сказывается на плоде. К такому выводу пришли ученые Даремского университета. Об этом сообщило информационное агентство LIVE24.RU со ссылкой на газету Daily Express.

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В исследовании приняли участие 100 будущих матерей. Респонденткам давали капсулы со вкусом моркови и капусты. Специалисты установили, что дети благоприятно реагируют на вкус моркови. При этом ученые пришли к выводу, что мать может сформировать пищевые привычки ребенка еще до его рождения, передали Nation News.

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