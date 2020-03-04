    04 марта 2020, 19:14

    Ученые: Чтобы хорошо спать и справляться со стрессом нужно подкармливать бактерии

    Ирина Нагайникова

    Ученые из Колорадского университета в Боулдере обнаружили, что пребиотики помогают не только пищеварению, но и здоровому сну, а также повышают стрессоустойчивость. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Пребиотики — это волокнистая составляющая пищи, которую не усваивает организм, но используют для своей жизнедеятельности бактерии, обитающие в кишечнике. Их не следует путать с пробиотиками, полезными бактериями. Пребиотики становятся полезным субстратом для бифидобактерий, лактобацилл и других. Они улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет, сообщил «Царьград».

    Полезными волокнами богаты лук-порей, артишоки, капуста и цельнозерновые продукты.

    Исследование показало, что крысы, питание которых было богато пребиотиками, лучше справлялись со стрессом и хорошо спали. Группа крыс, лишенная волокон пребиотиков, показала худшие результаты.

    Авторы исследования отметили, что эти функции пребиотиков могут помочь в борьбе с плохим сном и стрессом.