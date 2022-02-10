Ученые Чикагского университета: недосып способствует набору веса

Ученые Чикагского университета выяснили, что недосып способствует набору веса. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на JAMA Internal Medicine.

Исследователи провели эксперимент на 80 добровольцах. Они все страдали от лишнего веса и спали менее 6,5 часа в сутки. Потом они начали спать на час больше, что сказалось на их физической форме.

«Ограничение сна влияет на регуляцию аппетита, что приводит к увеличению потребления пищи и, таким образом, подвергает вас риску увеличения веса с течением времени», — рассказали ученые.

Ранее член Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Павел Кудинов рассказал, что отсутствие здорового сна снижает концентрацию внимания и скорость реакции днем. Для водителей и операторов это чревато ошибками. Одно из долгосрочных последствий — снижение иммунитета и высокая вероятность заболеть раком.

Также врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова также отметила, что недостаток сна вызовет через три-пять лет обострение хронических заболеваний, а в более длительной перспективе гипертонию, ишемическую болезнь сердца и атеросклероз.