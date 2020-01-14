Ученые: биологические маркеры помогут замедлить старение организма

Несколько лет специалисты наблюдали за группой участников исследования в возрасте от 29 до 75 лет. У них регулярно брали анализы крови, мочи, кала, слюны, микробиома кишечника и полости носа, а также проводили генетические исследования. Ученые проверяли уровни определенных биологических молекул и микробов, фиксируя изменения показателей с течением времени.

В результате авторам работы удалось выделить четыре основных типа старения организма: метаболический (когда происходит нарушение обменных процессов), иммунный (снижение иммунитета), гепатический (нарушения со стороны печени) и нефротический (появление проблем с почками).

Типы могут сочетаться, однако тот или иной, как правило, является ведущим. По мнению руководителя исследования Майкла Снайдера, узнав предрасположенность к тому или иному пути старения, человек сможет корректировать образ жизни и таким образом замедлить процессы «износа» организма.