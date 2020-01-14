    14 января 2020, 20:54

    Ученые: биологические маркеры помогут замедлить старение организма

    Ирина Нагайникова

    Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета США провели исследование вариантов старение организма человека. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на журнал Nature Medicine.

    Несколько лет специалисты наблюдали за группой участников исследования в возрасте от 29 до 75 лет. У них регулярно брали анализы крови, мочи, кала, слюны, микробиома кишечника и полости носа, а также проводили генетические исследования. Ученые проверяли уровни определенных биологических молекул и микробов, фиксируя изменения показателей с течением времени.

    В результате авторам работы удалось выделить четыре основных типа старения организма: метаболический (когда происходит нарушение обменных процессов), иммунный (снижение иммунитета), гепатический (нарушения со стороны печени) и нефротический (появление проблем с почками).

    Типы могут сочетаться, однако тот или иной, как правило, является ведущим. По мнению руководителя исследования Майкла Снайдера, узнав предрасположенность к тому или иному пути старения, человек сможет корректировать образ жизни и таким образом замедлить процессы «износа» организма.