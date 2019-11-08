Ученые: бессонница увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Команда китайских ученых под руководством профессора Пекинского университета Лимина Ли проанализировали информацию о более чем 512 тысячах человек в возрасте от 30 до 79 лет. Специалисты наблюдали за изменениями в организме людей, ориентируясь, сколько часов в сутки они спали.

Исследования показали свыше 130 тысяч случаев инсульта, инфаркта и других подобных заболеваний. Так, на 18% более склоны к заболеваниям были люди, которых мучила бессонница. Люди, которые с трудном засыпали на 9% чаще страдали от инсульта или сердечной недостаточности. В свою очередь, 7% составлял риск у тех, кто рано просыпался и не мог уснуть.