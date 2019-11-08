Ученые: бессонница увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Китайские ученые предупредили, что бессонница может привести к возникновению различных сердечно-сосудистых заболеваний. Так, при нарушении сна люди не застрахованы от инсульта или инфаркта. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на научный журнал Neurology.
Команда китайских ученых под руководством профессора Пекинского университета Лимина Ли проанализировали информацию о более чем 512 тысячах человек в возрасте от 30 до 79 лет. Специалисты наблюдали за изменениями в организме людей, ориентируясь, сколько часов в сутки они спали.
Исследования показали свыше 130 тысяч случаев инсульта, инфаркта и других подобных заболеваний. Так, на 18% более склоны к заболеваниям были люди, которых мучила бессонница. Люди, которые с трудном засыпали на 9% чаще страдали от инсульта или сердечной недостаточности. В свою очередь, 7% составлял риск у тех, кто рано просыпался и не мог уснуть.