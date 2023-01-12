Здоровье 12 января 2023, 22:24 Ученые ASU рассказали, какие продукты стоит употреблять после занятий спортом Ученые ASU посоветовали употреблять продукты с оксилипином после занятий спортом

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После занятий спортом стоит употреблять продукты с оксилипином в составе. Данное вещество помогает быстрее восстановиться. Такой информацией поделились ученые Аппалачского государственного университета (ASU). Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Специалисты пояснили, что данное вещество находится в составе большого количества продуктов. Однако некоторые из них могут быть вредными для организма.

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Ученые провели эксперимент, в ходе которого приняли участие 38 мужчин и 26 женщин. Удалось установить, что очень полезен для организма миндаль. Этот орех богат оксилипином 12,13-diHOME.

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А вот злаковые батончики приносят больше вреда, чем пользы. Они обладают оксилипином 9,10-diНОМЕ. Однако такое вещество крайне негативно сказывается на самочувствии. Если употреблять батончики после тренировок, то восстановление организма будет проходить намного медленнее.