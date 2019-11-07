Ученые: антидепрессанты оказались не эффективны для большей части россиян

В медико-генетическом центре Genotek заявили, что половине жителей России нет смысла принимать антидепрессанты. Из-за их генетических особенностей оказывается заблокирован фермент, благодаря которому такие препараты усваиваются организмом.

Как сообщил «Царьград», в исследовании участвовало семь тысяч пациентов, средний возраст которых составил 37 лет. При анализе их ДНК обнаружили маркеры, блокирующие усвоение как минимум одного популярного препарата.

Специалисты заверили, что это всего лишь повод более ответственно подойти к выбору лечения и назначить другой препарат. Они указали, что следует проводить генетический анализ для всех пациентов с диагнозом «депрессия», так как от выбора лекарства зависит успех терапии. Отмечается, что состояние пациента может ухудшиться из-за неэффективности назначенного препарата.