Ученые: алкоголь навсегда искалечит мозг

Ученые обследовали 91 пациента, страдающего от алкогольной зависимости. Специалистов интересовало, что происходит с мозгом в первые недели после отказа от спиртного. Также предстояло установить, как долго серое вещество возвращается к исходным показателям.

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Ученые сделали добровольцам магнитно-резонансную томографию (МРТ). Они увидели процесс изменения микроструктуры белого вещества мозга при абстинентном синдроме. Оказалось, что после шести недель жизни без алкоголя дегенеративные изменения все равно еще наблюдались. Причем они оказались сильнее, чем до отказа от горячительных напитков. Эти же выводы подтвердились после опытов на лабораторных крысах.

В связи с этим исследователи рекомендуют всем устраивать длительные периоды без выпивки, это необходимо для профилактики.