Здоровье 04 сентября 2023, 20:04 Ученая Мясникова посоветовала не хранить хлеб в холодильнике

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Хлеб нельзя хранить в холодильнике. Такой информацией поделилась доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ Плеханова Елена Мясникова. Об этом сообщил сайт 100.News.

Мясникова пояснила, что хлеб стоит держать в специальных хлебницах. Если же хранить его в холодильнике, то он может быстро прийти в негодность. Низкая температура вызывает потерю влаги, из-за чего продукт сохнет, написало utro.ru.

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Однако если продукт необходимо сохранить на протяжении нескольких месяцев, его стоит положить в морозильную камеру. Перед употреблением его нужно разогреть в микроволновке или тостере.