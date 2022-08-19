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    19 августа 2022, 14:50

    Участников гей-парадов в США вакцинируют от оспы обезьян

    CNBC: власти США предложили вакцинироваться от оспы обезьян участникам гей-парадов

    Максим Зинкин

    Правительство США предложит добровольную вакцинацию от оспы обезьян участникам гей-парадов. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения.

    Глава отдела контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски подчеркнула, что организаторы шествий сексуальных меньшинств смогут заказать дополнительные ампулы препарата, чтобы провести вакцинацию на месте.

    «Хотя мы предлагаем вакцину на мероприятиях, я все равно хочу уточнить, что она является двухдозовой. То есть одна прививка не обеспечит защиту на самом мероприятии», — подчеркнула Валенски.

    Власти здравоохранения решают вопрос, каким образом информировать лиц нетрадиционной сексуальной ориентации о рисках, связанных с вирусом оспы обезьян.

    Ранее комиссар по здравоохранению Нью-Йорка Эшвин Васан заявил, что название «оспа обезьян» оскорбляет чувства представителей ЛГБТ и афроамериканцев, поэтому ее нужно переименовать.