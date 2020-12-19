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    19 декабря 2020, 10:42

    Участники испытаний «Спутник V» не заметили влияния вакцины на репродуктивную функцию

    Анастасия Калинина

    Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию. Об этом заявил разработчик препарата и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
    Участники испытаний «Спутник V» не заметили влияния вакцины на репродуктивную функцию

    «Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялось на животных — на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет», — передает РИА «Новости» его слова.

    Еще весной Гинцбург привился отечественной вакциной. По его словам, никаких побочных эффектов он на себе не ощутил, в том числе и импотенцию. После третьего промежуточного анализа данных исследований препарат показал эффективность 91%. В случаях тяжелого течения заболевания этот показатель достиг 100%.

    Накануне Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко провел на эту тему переговоры с немецким коллегой Йенсом Шпаном. В результате в ближайшие время специалисты займутся поиском производственных мощностей для совместного производства российских вакцин. А научный журнал Science признал вакцину «Спутник V» научным прорывом года, признания также удостоились вакцины компаний Moderna и Pfizer-BioNTech.