Участники испытаний «Спутник V» не заметили влияния вакцины на репродуктивную функцию

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию. Об этом заявил разработчик препарата и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялось на животных — на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет», — передает РИА «Новости» его слова.

Еще весной Гинцбург привился отечественной вакциной. По его словам, никаких побочных эффектов он на себе не ощутил, в том числе и импотенцию. После третьего промежуточного анализа данных исследований препарат показал эффективность 91%. В случаях тяжелого течения заболевания этот показатель достиг 100%.

Накануне Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко провел на эту тему переговоры с немецким коллегой Йенсом Шпаном. В результате в ближайшие время специалисты займутся поиском производственных мощностей для совместного производства российских вакцин. А научный журнал Science признал вакцину «Спутник V» научным прорывом года, признания также удостоились вакцины компаний Moderna и Pfizer-BioNTech.