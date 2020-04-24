Участник гуманитарной миссии рассказал, какой опыт получили российские вирусологи в Италии

Группа специалистов Министерства обороны РФ прибыла в Италию в марте.

«Это была работа в составе российской гуманитарной миссии. Мы оказываем гуманитарную помощь Итальянской Республике, направив туда специалистов Министерства обороны в основном и парочку гражданских консультантов, которые оказывали консультативную помощь нашим военным, помогали с безопасностью, чтобы наши ребята не заразились ничем, консультировали по поводу работы в госпитале», — рассказал Семенов.

По словам специалиста, гуманитарная миссия была направлена на две главные цели — работа с больными в госпитале, который специально построили в Бергамо для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

«Восемь врачебно-сестринских российских бригад прошли совместный тренинг с итальянцами, набрали за несколько дней необходимую лексику на итальянском языке и приступили к совместной работе в госпитале.Там у наших специалистов есть свои палаты и свои пациенты. Миссия не закончена, она еще продолжается. Люди болеют, мы их лечим», — пояснил Семенов.

Вторая задача миссии — обеззараживание домов престарелых в области Бергамо, где заболели очень много пожилых людей, и у многих болезнь протекала очень тяжело, было много смертей. Этим занимались специалисты-химики Минобороны. За день российские врачи обрабатывали по три учреждения. Сейчас процесс близится к завершению, более шести десятков учреждений уже обработано.

«Эта помощь со стороны России крайне актуальна, и итальянцы, я бы сказал, с восторгом ее приняли», — отметил специалист.

Он добавил, что в процессе работы в Италии российские врачи получили возможность лучше изучить вирус и убедиться лично, что молодые пациенты правда легче переносят COVID-19, чем пожилые, что дети тоже болеют, но реже, и главное, что вирус может поразить разные органы и системы организма — легкие, почки, печень, органы зрения, нервную ткань.

На основании полученной информации участники итальянской миссии разрабатывают рекомендации для руководства системы здравоохранения России, научные статьи и вебинары для коллег-клиницистов.