Уборку снега назвали опасным занятием из-за возможных проблем с сердцем

Уборка снега может спровоцировать сердечный приступ и остановку сердца, в особенности у тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Американской кардиологической ассоциации.

«Уборка снега — это очень напряженная работа, которая усугубляется воздействием низких температур на организм, повышая кровяное давление и одновременно сужая коронарные артерии. Это крайне опасное стечение обстоятельств, провоцирующее обострение сердечных заболеваний», — рассказали врачи.

При этом во время уборки снега сердце нагружается в разы выше, чем во время быстрого бега. За две минуты уборки пульс человека возрастает до верхней границы, рекомендуемой при кардионагрузках. При этом опаснее всего такое занятие для людей, которые в течение жизни не особо физически активны.

Как отметили врачи, количество смертей в США во время уборки снега исчисляется сотнями. Лучше всего отказаться от такого занятия людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, недавно перенесли операцию на сердце. Не стоит этим заниматься также тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, имеет ожирение, курит, страдает от диабета, высокого уровня холестерина и повышенного давления.