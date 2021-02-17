Убивающую коронавирус маску представили во Франции

Специалисты французской компании BioSerenity создали новую защитную маску. Она умеет выявлять и убивать инфекцию, в том числе коронавирус, сообщил телеканал BFM.

У маски есть четыре слоя. Один из них обладает бактерицидными и антивирусными свойствами. Возбудитель блокируется на физическом и химическом уровнях. В этом устройству помогают молекулы циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Отмечается, что маска не только защищает носителя, но и может самостоятельно обеззараживаться. По этой причине она менее опасна при попадании в окружающую среду, написало ИА Nation News.

Над разработкой трудились эксперты BioSerenity вместе со специалистами из Университетской больницы Лилля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований. Цена одной маски FFP составит приблизительно 1,49 евро. Ее хирургический аналог будет стоить 0,44 евро.

Ранее вирусологи заявили, что вероятность весеннего обострения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 довольно высока. Специалисты посоветовали не спешить с отменой масочного режима.