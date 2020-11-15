Найден натуральный продукт, убивающий коронавирус

Немецкие ученые провели исследования и выяснили, что эффективным средством от COVID-19 является сок черноплодной рябины. Он может убить в организме человека до 97% вируса.

Исследования провели специалисты Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма. Согласно результатам работы, опубликованной в журнале bioRxiv, сок черноплодной рябины способен эффективно подавить активность инфекции в организме. Кроме того, до 80% патогенов коронавируса может уничтожить гранатовый сок.

По словам ученых, ослабить COVID-19 способны и другие соки, а также зеленый чай. В этих напитках есть кислая среда и растительные полифенолы, негативно влияющие на коронавирус.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев предупредил, что красное вино не может быть средством профилактики и лечения COVID-19. Об эффективности этого спиртного было сделано большое количество публикаций, но все они не подтверждены исследованиями ученых. Врачи подчеркнул, что полезность красного вина относится к мифам, в которые просто приятно верить.