Здоровье 26 ноября 2023, 01:22 Убивающее раковые клетки вещество нашли в сливочном масле Nature: говядина и сливочное масло помогут иммунитету в борьбе с раком Unsplash

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Ученые из Калифорнийского университета в Чикаго выяснили, что говядина, баранина и жирные молочные продукты могут улучшить способность иммунных клеток человека к уничтожению раковых опухолей за счет транс-вакценовой жирной кислоты. Исследование опубликовали в журнале Nature.

Биологи проанализировали данные 700 известных метаболитов, которые поступают в организм человека с пищей. В ходе исследования они изучили их способность влиять на борьбу с раком путем активации CD8+ Т-клеток иммунитета, важных для уничтожения раковых клеток.

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Наибольшую эффективность показала транс-вакценовая кислота, которая присутствует в сливочном масле. Кормление мышей продуктами с этим веществом, значительно снизило способность к росту раковых опухолей кожи и толстой кишки. Транс-вакценовая кислота также увеличила способность CD8+ Т-клеток проникать в опухоли.

Американские биологи изучили образцы крови и пришли к выводу, что пациенты с более высоким уровнем транс-вакценовой кислоты лучше реагировали на лечение, чем пациенты с низким уровнем. Таким образом, транс-вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки для усиления ответа на иммунотерапию у больных раком, отметили в Калифорнийском университете.