Большие дозы витаминов не уберегут от коронавируса

Чрезмерное потребление витаминов не убережет от заражения коронавирусом нового типа. По этой причине лучше ими не злоупотреблять, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что стабильный иммунитет не формируется быстро. Это требует регулярного и систематического подхода. Летом как можно больше времени надо проводить свежем воздухе, под солнцем, а также кушать побольше сезонных овощей и фруктов.

Это укрепит иммунитет и даст определенный запас здоровья перед осенне-зимнего периодом, когда обостряются вирусные заболевания.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали маленький прибор, который мгновенно обнаруживает у человека наличие SARS-cov-2 либо следы антител. Прибор работает на основе метода цветовой спектроскопии и отправляет результаты на телефон через приложение.