Эпидемиологи перечислили способы уберечься от «омикрона»

Новый штамм коронавируса «омикрон» может в ближайшее время добраться до России. Но инфекционисты полагают, что справиться с ним помогут вакцинация и масочный режим.

По словам завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов, «омикрон» 100% доберется до России.

«Это вопрос не „если“, а „когда“. Скорее всего, он уже здесь есть», — процитировала микробиолога газета «Известия».

Если новый вариант вируса будет более приспособленным к российским условиям по сравнению с «дельтой», то в стране начнется очередная волна заболеваемости. По словам Севернинова, лучшим способом защитить себя от «омикрона» является вакцинация. Причем привиться лучше заранее.

«Думаю, что свежевакцинированные люди будут устойчивы и к новому штамму, но даже им понадобится дополнительная защита — маски», — подчеркнул завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Вирусолог добавил, что вакцинация и ношение масок все еще являются самыми эффективными способами защиты от коронавируса. Как считает Нетесов, пандемия продолжится, так как люди с ослабленным иммунитетом будут всегда, и в их организмах могут появляться мутации.