У журналистов пула премьера РФ подозревают коронавирус

Журналистов пула премьер-министра России Михаила Мишустина изолировали из-за подозрения на коронавирус.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства, вирус заподозрили у нескольких человек.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — сообщил газете пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

На рабочей поездке главы правительства Михаила Мишустина произошедшее не отразится.

Журналисты работали с премьером в его поезде на Дальний Восток — с 12 по 18 августа. Мишустин также посетил Чукотку и Камчатку. Сейчас он находится в Магадане. Сам премьер-министр переболел коронавирусом в мае. Его тогда заменял Андрей Белоусов.